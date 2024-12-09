الذهب يرتفع عالمياً مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية

ومن المقرر أن تصدر بيانات التضخم الأمريكية يوم الأربعاء، حيث يتوقع المحللون ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.6 بالمئة على أساس سنوي لشهر أكتوبر، مقارنة بـ2.4 بالمئة في سبتمبر.
ويشار إلى أن خفض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.
ويُعتبر الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والسياسية، مما يعزز جاذبيته للمستثمرين في مثل هذه الظروف.
وبحلول الساعة 4:36 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.11 بالمئة ليصل إلى 2,635.82 دولار للأونصة، بعد أن بلغ في وقت سابق من الجلسة 2,647.99 دولار.
كما استقرت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة عند 2,658.10 دولار للأونصة.
بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 30.99 دولار للأونصة، واستقر البلاتين عند 930.20 دولار، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.6 بالمئة ليصل إلى 962.10 دولار للأونصة.
سكاي نيوز
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