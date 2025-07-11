الجمعة 2025-07-11 11:14 ص
 

الذهب يرتفع مع تصاعد التوترات التجارية

سبائك ذهبية
الذهب
 
الجمعة، 11-07-2025 09:56 ص

الوكيل الإخباري-   سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً في تعاملات اليوم الجمعة، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات الكندية، وتهديده باتخاذ إجراءات مماثلة ضد شركاء تجاريين آخرين، في وقت حدّت فيه قوة الدولار من مكاسب المعدن النفيس وسط تصاعد الاضطرابات في المشهد التجاري العالمي.

اضافة اعلان


وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمئة إلى 3333.41 دولار للأونصة، بينما زادت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.5 بالمئة لتصل إلى 3344.50 دولار، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) .

 
 
gnews

أحدث الأخبار

شعار صندوق النقد الدولي

اقتصاد محلي الأردن سدد أكثر من 110 ملايين دولار لصندوق النقد خلال العام الحالي

الحديد

أسواق ومال خام الحديد يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية للمرة الثالثة على التوالي

العاصمة عمان

أخبار محلية متحف السيارات الملكي يفتح أبوابه لزوار مهرجان "صيف عمان "

النفط يتراجع بعد زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأميركية

أسواق ومال ارتفاع أسعار النفط بنحو طفيف

جامعة البلقاء التطبيقية

أخبار محلية جامعة البلقاء التطبيقية تتألق في المهرجان الوطني التكنولوجي الثاني عشر

سبائك ذهبية

أسواق ومال الذهب يرتفع مع تصاعد التوترات التجارية

شركة الكهرباء الوطنية

أخبار محلية صندوق النقد: خسائر "الكهرباء الوطنية" تراجعت إلى 1.1% من الناتج المحلي

اثار جرش

أخبار محلية إطلاق أول برنامج إرشادي في مجال الاستزراع السمكي في جرش



 
 



الأكثر مشاهدة