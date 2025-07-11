الذهب يرتفع مع تصاعد التوترات التجارية

الوكيل الإخباري- سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً في تعاملات اليوم الجمعة، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات الكندية، وتهديده باتخاذ إجراءات مماثلة ضد شركاء تجاريين آخرين، في وقت حدّت فيه قوة الدولار من مكاسب المعدن النفيس وسط تصاعد الاضطرابات في المشهد التجاري العالمي.

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