الذهب يرتفع مع تصاعد التوترات التجارية

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمئة إلى 3333.41 دولار للأونصة، بينما زادت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.5 بالمئة لتصل إلى 3344.50 دولار، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) .
-
أخبار متعلقة
-
خام الحديد يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية للمرة الثالثة على التوالي
-
ارتفاع أسعار النفط بنحو طفيف
-
روسيا: الإيرادات غير النفطية ترتفع إلى نحو 160 مليار دولار
-
"أوبك" ترفع توقعاتها لنمو الطلب على النفط حتى 2050
-
تباين أداء أسواق الأسهم الأوروبية عند الإغلاق
-
الإسترليني يتراجع أمام الدولار ويرتفع مقابل اليورو
-
خبر سار للعرب المقيمين في السعودية
-
الذهب يحلق عالمياً من جديد .. إليك التفاصيل