الإثنين 2026-03-23 11:54 ص

الذهب يهبط بقوة ويقترب من محو مكاسب العام

ت
أرشيفية
 
الإثنين، 23-03-2026 10:23 ص

الوكيل الإخباري- هبط الذهب بشدة وبات قريباً من محو مكاسبه المسجلة هذه السنة، مع دخول حرب إيران أسبوعها الرابع، وتبادل التهديدات بين الولايات المتحدة وإيران بشن هجمات جديدة.

اضافة اعلان


وتراجع المعدن النفيس بما يصل إلى 3.8 بالمئة إلى نحو 4320.3 دولار للأونصة، ليصبح على بعد أقل من دولار واحد من المستوى الذي أنهى عنده العام الماضي، وفقا لموقع (بلومبيرغ) الاقتصادي اليوم الإثنين.


وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة مخاطر التضخم وتقليص احتمالات خفض أسعار الفائدة على المدى القريب من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنوك مركزية أخرى.


ويشكل ذلك ضغطاً معاكساً على الذهب الذي لا يدر عائداً، والذي تراجع لثماني جلسات متتالية، وسجل للتو أكبر هبوط أسبوعي له منذ عام 1983.


وكان المعدن قد أنهى العام الماضي عند 4319.37 دولار للأونصة.


وواصل مؤشر القوة النسبية للذهب على مدى 14 يوماً، وهو مقياس للزخم، التراجع إلى ما دون مستوى 30 نقطة، وهو مستوى يرى بعض المتداولين أنه يشير إلى أن المعدن في منطقة بيع مفرط.


وهبط سعر الذهب الفوري 3.3 بالمئة إلى 4345.45 دولار للأونصة عند الساعة 11:37 صباحاً في سنغافورة. وتراجعت الفضة 4 بالمئة إلى 65.26 دولار، وتراجع سعر البلاتين في المعاملات الفورية 4.4 بالمئة إلى 1838.45 دولار، بينما انخفض سعر البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1398.50 دولار.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

m

ت

ر

ب

ل

ت

أسواق ومال الذهب يهبط بقوة ويقترب من محو مكاسب العام

لا

ب

الأكثر مشاهدة