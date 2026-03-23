الذهب يهبط بقوة ويقترب من محو مكاسب العام

وتراجع المعدن النفيس بما يصل إلى 3.8 بالمئة إلى نحو 4320.3 دولار للأونصة، ليصبح على بعد أقل من دولار واحد من المستوى الذي أنهى عنده العام الماضي، وفقا لموقع (بلومبيرغ) الاقتصادي اليوم الإثنين.
وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة مخاطر التضخم وتقليص احتمالات خفض أسعار الفائدة على المدى القريب من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنوك مركزية أخرى.
ويشكل ذلك ضغطاً معاكساً على الذهب الذي لا يدر عائداً، والذي تراجع لثماني جلسات متتالية، وسجل للتو أكبر هبوط أسبوعي له منذ عام 1983.
وكان المعدن قد أنهى العام الماضي عند 4319.37 دولار للأونصة.
وواصل مؤشر القوة النسبية للذهب على مدى 14 يوماً، وهو مقياس للزخم، التراجع إلى ما دون مستوى 30 نقطة، وهو مستوى يرى بعض المتداولين أنه يشير إلى أن المعدن في منطقة بيع مفرط.
وهبط سعر الذهب الفوري 3.3 بالمئة إلى 4345.45 دولار للأونصة عند الساعة 11:37 صباحاً في سنغافورة. وتراجعت الفضة 4 بالمئة إلى 65.26 دولار، وتراجع سعر البلاتين في المعاملات الفورية 4.4 بالمئة إلى 1838.45 دولار، بينما انخفض سعر البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1398.50 دولار.
أخبار متعلقة
-
أسعار النفط ترتفع بعد تهديدات أميركية وإيرانية متبادلة
-
مدير وكالة الطاقة الدولية يحذر من أن العالم قد يواجه أسوأ أزمة طاقة منذ عقود
-
انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب عالميا
-
أسعار النفط تقفز مجددا عند التسوية
-
انخفاض اسعار النفط عالميا
-
كم بلغت أسعار الذهب عالميا الجمعة؟
-
انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية
-
انخفاض أسعار الذهب عالميا