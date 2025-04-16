الأربعاء 2025-04-16 04:05 م
 

الروبل يصبح الذهب الجديد في الأسواق العالمية

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أرشيفية
 
الأربعاء، 16-04-2025 02:20 م

الوكيل الإخباري- سجل الروبل الروسي هذا العام أفضل أداء على مستوى العالم، حيث حقق مكاسب أفضل من الذهب والفضة وعملات عالمية أخرى، بحسب تقرير لوكالة "بلومبرغ".

وارتفعت العملة الروسية منذ بداية العام الجاري بنسبة 38% مقابل الدولار في السوق خارج بورصة موسكو، بحسب بيانات جمعتها وكالة "بلومبرغ".

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وأرفقت الوكالة تقريرها برسم بياني يظهر أن العملة الروسية حققت مكاسب منذ بداية العام أكثر من الذهب، الذي صعد بنسبة 23% أما الفضة فحققت مكاسب بنسبة 12%.

 

RT

 
gnews

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