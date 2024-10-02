السعودية تحذر من وصول النفط إلى 50 دولارا

الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة وول ستريت الأربعاء نقلا عن مندوبين في تحالف أوبك+ أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز قال إن أسعار النفط قد تنخفض إلى 50 دولارا للبرميل إذا لم يلتزم أعضاء المجموعة بقيود الإنتاج المتفق عليها.

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وأوضح تقرير وول ستريت أن منتجين آخرين في أوبك+ فسروا التصريحات على أنها تهديد من السعودية بأنها مستعدة لشن حرب أسعار للحفاظ على حصتها في السوق إذا لم تلتزم دول أخرى بما أقره التحالف.



وأضاف التقرير أن الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي حذر الأسبوع الماضي خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف المنتجين الآخرين من تراجع الأسعار.