الأربعاء 2024-10-02 04:03 م
 

السعودية تحذر من وصول النفط إلى 50 دولارا

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 02-10-2024 02:44 م

الوكيل الإخباري-   ذكرت صحيفة وول ستريت الأربعاء نقلا عن مندوبين في تحالف أوبك+ أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز قال إن أسعار النفط قد تنخفض إلى 50 دولارا للبرميل إذا لم يلتزم أعضاء المجموعة بقيود الإنتاج المتفق عليها.

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وأوضح تقرير وول ستريت أن منتجين آخرين في أوبك+ فسروا التصريحات على أنها تهديد من السعودية بأنها مستعدة لشن حرب أسعار للحفاظ على حصتها في السوق إذا لم تلتزم دول أخرى بما أقره التحالف.


وأضاف التقرير أن الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي حذر الأسبوع الماضي خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف المنتجين الآخرين من تراجع الأسعار.


ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن الوزير أشار في حديثه حول الإنتاج الزائد إلى العراق وكازاخستان تحديدا.
وتجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف أوبك+، الذي يضم أوبك وحلفاء لها بقيادة روسيا، في وقت لاحق من اليوم لمراجعة وضع السوق، مع عدم توقع أي تغييرات في السياسة النفطية.
رويترز

 
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