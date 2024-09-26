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الصين تقدم بدلاً نقدياً لمرة واحدة للأشخاص الأكثر فقراً

صورة للعاصمة الصينية شنغهاي
صورة للعاصمة الصينية شنغهاي
الخميس، 26-09-2024 12:22 م

الوكيل الإخباري- واصلت السلطات الصينية سلسلة التحفيزات الاقتصادية المعلنة هذا الأسبوع بقرار جديدة بمنح الأشخاص الذين يعانون من فقر مدقع بدلاً نقدياً لمرة واحدة.

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وأعلنت وزارة الشؤون المدنية الصينية اليوم الأربعاء، أن المساعدات ستقدم إلى الأشخاص الذين يعانون من فقر مدقع، والأيتام وغيرهم من المحتاجين بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ75.


ومن المقرر توزيع تلك المساعدات قبل اليوم الوطني في الأول من تشرين الأول، لكن التقرير لم يكشف عن حجم هذه المساعدات أو أي تفاصيل إضافية.


وحتى تشرين الثاني الماضي، بلغ عدد الأشخاص الذين يحصلون على بدلات الإعاشة حوالي 40.4 مليون شخص. أما متوسط تلك البدلات فيبلغ 779 يواناً (110.80 دولار) للشخص في الشهر وذلك بالنسبة للأشخاص الذي يعيشون في المناطق الحضرية، ومستويات 615 يواناً للأشخاص في الريف. 

 

CNBC

 
gnews

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