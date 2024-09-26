الصين تقدم بدلاً نقدياً لمرة واحدة للأشخاص الأكثر فقراً

وأعلنت وزارة الشؤون المدنية الصينية اليوم الأربعاء، أن المساعدات ستقدم إلى الأشخاص الذين يعانون من فقر مدقع، والأيتام وغيرهم من المحتاجين بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ75.
ومن المقرر توزيع تلك المساعدات قبل اليوم الوطني في الأول من تشرين الأول، لكن التقرير لم يكشف عن حجم هذه المساعدات أو أي تفاصيل إضافية.
وحتى تشرين الثاني الماضي، بلغ عدد الأشخاص الذين يحصلون على بدلات الإعاشة حوالي 40.4 مليون شخص. أما متوسط تلك البدلات فيبلغ 779 يواناً (110.80 دولار) للشخص في الشهر وذلك بالنسبة للأشخاص الذي يعيشون في المناطق الحضرية، ومستويات 615 يواناً للأشخاص في الريف.
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