الصين تهدد بالرد على القيود الصناعية الأوروبية

الوكيل الإخباري- دعت الصين الاتحاد الأوروبي إلى التراجع عن قانون "تسريع الصناعة" معتبرة أنه يضر بالمستثمرين الصينيين ويقيد الاستثمارات.



وفي بيان صدر في بكين اليوم الثلاثاء، قالت وزارة التجارة الصينية إن القانون الجديد للاتحاد الأوروبي يعد شكلا من أشكال التمييز ضد الشركات الصينية، مضيفة أنه في حال إصرار الاتحاد الأوروبي على تطبيقه بما يضر بمصالح الشركات الصينية، فإن الصين لن يكون أمامها خيار سوى اتخاذ إجراءات مضادة.

اضافة اعلان



وطالبت بكين الاتحاد الأوروبي باستبعاد البنود التمييزية ضد المستثمرين الأجانب، بما في ذلك متطلبات نقل حقوق الملكية الفكرية والقيود على المشتريات الحكومية.



وأضافت وزارة التجارة أن على الاتحاد الأوروبي التخلي عن هذا القانون لضمان منافسة عادلة داخل دوله، ولعدم عرقلة ما يعرف بالتحول الأخضر.