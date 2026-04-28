الصين تهدد بالرد على القيود الصناعية الأوروبية

وفي بيان صدر في بكين اليوم الثلاثاء، قالت وزارة التجارة الصينية إن القانون الجديد للاتحاد الأوروبي يعد شكلا من أشكال التمييز ضد الشركات الصينية، مضيفة أنه في حال إصرار الاتحاد الأوروبي على تطبيقه بما يضر بمصالح الشركات الصينية، فإن الصين لن يكون أمامها خيار سوى اتخاذ إجراءات مضادة.
وطالبت بكين الاتحاد الأوروبي باستبعاد البنود التمييزية ضد المستثمرين الأجانب، بما في ذلك متطلبات نقل حقوق الملكية الفكرية والقيود على المشتريات الحكومية.
وأضافت وزارة التجارة أن على الاتحاد الأوروبي التخلي عن هذا القانون لضمان منافسة عادلة داخل دوله، ولعدم عرقلة ما يعرف بالتحول الأخضر.
وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" قد ذكرت في فبراير أن المفوضية الأوروبية أعدت مشروع قانون يهدف إلى تفضيل المنتجات الأوروبية في العقود الحكومية بقطاعات الدفاع والتكنولوجيا والصناعة، بهدف دعم الإنتاج المحلي لها.
