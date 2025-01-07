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الصين.. توجيه ببناء سوق وطنية موحدة

ت
أرشيفية
الثلاثاء، 07-01-2025 03:53 م

الوكيل الإخباري- أصدرت الهيئة الوطنية للتنمية والإصلاح وهي أعلى سلطة للتخطيط في الصين توجيها لبناء سوق موحدة صينية.

وقالت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم الثلاثاء إن هذه الخطوة جزء من جهود تستهدف تنفيذ مهام محددة تم عرضها في مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الصيني في ديسمبر الماضي والذي ركز على أهمية صياغة توجيه لإقامة سوق وطنية موحدة.

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ويستهدف التوجيه تشجيع كل السلطات المحلية والإدارات الحكومية على تسريع تكاملها في سوق وطنية موحدة مع دعم تنميتها بنشاط، بحسب الهيئة الوطنية للتنمية والإصلاح.


وحدد التوجيه إجراءات أساسية مطلوبة، ومنها توحيد المؤسسات والقواعد الأساسية للسوق، وتحسين اتصال البنية التحتية للسوق عالية المستوى، وبناء سوق موحدة للعناصر والموارد، وتعزيز التكامل عالي المستوى لأسواق السلع والخدمات، وتحسين التنظيم العادل والموحد، والحد من المنافسة غير العادلة في السوق والتدخلات غير المناسبة.

 

RT

 
gnews

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أسواق ومال الصين.. توجيه ببناء سوق وطنية موحدة



 



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