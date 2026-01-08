الخميس 2026-01-08 11:41 م

العجز التجاري الأميركي يسجل أدنى مستوى منذ 2009

ل
أرشيفية
 
الخميس، 08-01-2026 11:24 م

الوكيل الإخباري- انخفض العجز التجاري الأميركي بشكل حاد في تشرين الأول 2025، مسجلاً أدنى مستوى له منذ منتصف عام 2009 مع انخفاض الواردات، وهو اتجاه إذا استمر قد يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي مجدداً في الربع الأخير من العام.

اضافة اعلان


وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي ومكتب الإحصاء التابعان لوزارة التجارة الأميركية، اليوم الخميس، بأن الفجوة التجارية تقلصت بنسبة 39.0 بالمئة لتصل إلى 29.4 مليار دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ حزيران 2009، وفقًا لشبكة (سي إن إن) .


وانخفضت الواردات بنسبة 3.2 بالمئة لتصل إلى 331.4 مليار دولار، وتراجعت واردات السلع بنسبة 4.5 بالمئة لتصل إلى 255 مليار دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ حزيران 2023.


عجز الميزان التجاري للسلع انخفض بنسبة 24.5 بالمئة ليصل إلى 59.1 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ آذار 2016، وسجلت صادرات وواردات الخدمات أعلى مستوياتها على الإطلاق.


وشهد العجز التجاري تقلبات كبيرة في ظل سياسة ترامب التجارية الحمائية، وساهمت التجارة في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2025.


ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حاليًا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 2.7 بالمئة في الربع الرابع.


وقد نما الاقتصاد بمعدل 4.3 بالمئة خلال الفترة من تموز إلى أيلول.


بترا

 
 


gnews

أحدث الأخبار

أنشطة شبابية وتنموية في عدد من المحافظات

أخبار محلية أنشطة شبابية وتنموية في عدد من المحافظات

ل

أسواق ومال العجز التجاري الأميركي يسجل أدنى مستوى منذ 2009

ترامب يهدد السلطات الإيرانية بضربة ماحقة إذا حدث هذا الأمر .. ما هو ؟

عربي ودولي ترامب يهدد السلطات الإيرانية بضربة ماحقة إذا حدث هذا الأمر .. ما هو ؟

انقطاع تام للإنترنت داخل إيران

عربي ودولي انقطاع تام للإنترنت داخل إيران

ب

أسواق ومال وزير أمريكي يحدد الفترة اللازمة لفنزويلا لزيادة إنتاج النفط بنسبة 50%

موسكو: الإفراج عن باحث فرنسي لقاء إطلاق باريس لاعب كرة سلة روسي

عربي ودولي موسكو: الإفراج عن باحث فرنسي لقاء إطلاق باريس لاعب كرة سلة روسي

ب

أخبار محلية أمين عام وزارة السياحة والآثار يتفقد مواقع سياحية في لواء الكورة

ب

أخبار محلية ورشة متخصصة في تصميم مشاريع العمل الجماعي ضمن مشروع ترابط الشباب في إربد



 




الأكثر مشاهدة