العجز التجاري الأميركي يسجل أدنى مستوى منذ 2009

الوكيل الإخباري- انخفض العجز التجاري الأميركي بشكل حاد في تشرين الأول 2025، مسجلاً أدنى مستوى له منذ منتصف عام 2009 مع انخفاض الواردات، وهو اتجاه إذا استمر قد يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي مجدداً في الربع الأخير من العام.

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي ومكتب الإحصاء التابعان لوزارة التجارة الأميركية، اليوم الخميس، بأن الفجوة التجارية تقلصت بنسبة 39.0 بالمئة لتصل إلى 29.4 مليار دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ حزيران 2009، وفقًا لشبكة (سي إن إن) .



وانخفضت الواردات بنسبة 3.2 بالمئة لتصل إلى 331.4 مليار دولار، وتراجعت واردات السلع بنسبة 4.5 بالمئة لتصل إلى 255 مليار دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ حزيران 2023.



عجز الميزان التجاري للسلع انخفض بنسبة 24.5 بالمئة ليصل إلى 59.1 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ آذار 2016، وسجلت صادرات وواردات الخدمات أعلى مستوياتها على الإطلاق.



وشهد العجز التجاري تقلبات كبيرة في ظل سياسة ترامب التجارية الحمائية، وساهمت التجارة في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2025.



ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حاليًا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 2.7 بالمئة في الربع الرابع.



وقد نما الاقتصاد بمعدل 4.3 بالمئة خلال الفترة من تموز إلى أيلول.