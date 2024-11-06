العملة الإيرانية تهوي إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق

وجرى تداول العملة الإيرانية، اليوم الأربعاء، عند مستوى 703 آلاف ريال مقابل الدولار الواحد.
وللمقارنة فقد كان الدولار الأمريكي يعادل 32 ألف ريال إيراني حين تم إبرام الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية في العام 2015.
وعقب ذلك في العام 2018 انسحب دونالد ترامب من جانب واحد من الاتفاق النووي ما أثار سنوات من التوترات بين طهران وواشنطن التي لا تزال قائمة حتى اليوم.
روسيا اليوم
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