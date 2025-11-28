الفضة ترتفع لأعلى مستوى لها على الإطلاق

وكان المعدن النفيس قد ارتفع في آخر تداولاته بنسبة 3 بالمئة، كما سجلت العقود الآجلة المرتبطة بالفضة مستوى قياسيًا، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي).
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 90 بالمئة منذ بداية العام، مدعومةً بتوجه المستثمرين نحو الأصول منخفضة المخاطر في ظل تباين البيانات الاقتصادية وتغير توقعات السياسة النقدية الأمريكية.
وتفوقت الفضة في أدائها على الذهب في المعاملات الفورية، الذي قفز بنسبة 60 بالمئة على مدار العام.
