الجمعة 2025-11-28 09:39 م

الفضة ترتفع لأعلى مستوى لها على الإطلاق

الجمعة، 28-11-2025 09:05 م

الوكيل الإخباري- سجلت الفضة في المعاملات الفورية أعلى مستوى لها على الإطلاق اليوم الجمعة، لتصل إلى مستوى 55.59 دولار للأونصة، أما في العقود الآجلة تسليم آذار 2026 سجلت 56.12 دولار للأونصة.

وكان المعدن النفيس قد ارتفع في آخر تداولاته بنسبة 3 بالمئة، كما سجلت العقود الآجلة المرتبطة بالفضة مستوى قياسيًا، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي).


وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 90 بالمئة منذ بداية العام، مدعومةً بتوجه المستثمرين نحو الأصول منخفضة المخاطر في ظل تباين البيانات الاقتصادية وتغير توقعات السياسة النقدية الأمريكية.


وتفوقت الفضة في أدائها على الذهب في المعاملات الفورية، الذي قفز بنسبة 60 بالمئة على مدار العام.


بترا

 
 


