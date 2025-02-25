المركزي الألماني يسجل خسائر لأول مرة منذ 1979

وتعد هذه الخسائر الأكبر في تاريخ البنك الذي تأسس عام 1957. وتتوقع المؤسسة المالية استمرار الخسائر في السنوات المقبلة، وإن كانت ستكون أقل حدة من تلك التي سجلت في العام الماضي.
وأكد رئيس البنك المركزي الألماني يواخيم ناغل أن الذروة الصعبة قد تم تجاوزها. وكان المسؤول قد حذر سابقا من أن البنك لا يتوقع تحقيق أرباح "لفترة طويلة من الزمن".
وبحسب البيانات، بلغت إجمالي الاحتياطيات الذهبية والعملات الأجنبية للبنك الفيدرالي الألماني في نهاية العام الماضي حوالي 267 مليار يورو، مقارنة بحوالي 197 مليار يورو في نهاية عام 2023.
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