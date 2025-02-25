المركزي الألماني يسجل خسائر لأول مرة منذ 1979

الوكيل الإخباري- أعلن البنك المركزي الألماني (البوندسبانك) تسجيله خسائر مالية لأول مرة منذ عام 1979، وبلغت خسائره في العام 2024 حوالي 19.2 مليار يورو.



وتعد هذه الخسائر الأكبر في تاريخ البنك الذي تأسس عام 1957. وتتوقع المؤسسة المالية استمرار الخسائر في السنوات المقبلة، وإن كانت ستكون أقل حدة من تلك التي سجلت في العام الماضي.

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وأكد رئيس البنك المركزي الألماني يواخيم ناغل أن الذروة الصعبة قد تم تجاوزها. وكان المسؤول قد حذر سابقا من أن البنك لا يتوقع تحقيق أرباح "لفترة طويلة من الزمن".



وبحسب البيانات، بلغت إجمالي الاحتياطيات الذهبية والعملات الأجنبية للبنك الفيدرالي الألماني في نهاية العام الماضي حوالي 267 مليار يورو، مقارنة بحوالي 197 مليار يورو في نهاية عام 2023.