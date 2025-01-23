الخميس 2025-01-23 03:27 م
 

المركزي التركي يخفض سعر الفائدة تماشيا مع التوقعات

أرشيفية
أرشيفية
الخميس، 23-01-2025 02:28 م

الوكيل الإخباري- خفض البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، سعر الفائدة الرئيسي إلى 45%، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

وقررت لجنة السياسة النقدية في المركزي خفض سعر الفائدة على مزاد إعادة الشراء لمدة أسبوع بواقع 250 نقطة أساس من 47.5% إلى 45%.

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وجاء القرار متوافقا مع توقعات الخبراء والمحللين الذين توقعوا خفضا بواقع 2.5%.


وخفض المركزي التركي، في الشهر الماضي (ديسمبر 2024) سعر الفائدة الرئيسي ليصبح 47.5% بدلا من 50%.


وكان المركزي التركي قد بدأ رفع معدلات الفائدة العام الماضي لمواجهة ارتفاع الأسعار، وتم أول خفض الشهر الماضي بواقع 250 نقطة أساس.

 

RT

 
gnews

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