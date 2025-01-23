المركزي التركي يخفض سعر الفائدة تماشيا مع التوقعات

الوكيل الإخباري- خفض البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، سعر الفائدة الرئيسي إلى 45%، وذلك للمرة الثانية على التوالي.



وقررت لجنة السياسة النقدية في المركزي خفض سعر الفائدة على مزاد إعادة الشراء لمدة أسبوع بواقع 250 نقطة أساس من 47.5% إلى 45%.

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وجاء القرار متوافقا مع توقعات الخبراء والمحللين الذين توقعوا خفضا بواقع 2.5%.



وخفض المركزي التركي، في الشهر الماضي (ديسمبر 2024) سعر الفائدة الرئيسي ليصبح 47.5% بدلا من 50%.



وكان المركزي التركي قد بدأ رفع معدلات الفائدة العام الماضي لمواجهة ارتفاع الأسعار، وتم أول خفض الشهر الماضي بواقع 250 نقطة أساس.