المركزي التركي يخفض سعر الفائدة تماشيا مع التوقعات

وقررت لجنة السياسة النقدية في المركزي خفض سعر الفائدة على مزاد إعادة الشراء لمدة أسبوع بواقع 250 نقطة أساس من 47.5% إلى 45%.
وجاء القرار متوافقا مع توقعات الخبراء والمحللين الذين توقعوا خفضا بواقع 2.5%.
وخفض المركزي التركي، في الشهر الماضي (ديسمبر 2024) سعر الفائدة الرئيسي ليصبح 47.5% بدلا من 50%.
وكان المركزي التركي قد بدأ رفع معدلات الفائدة العام الماضي لمواجهة ارتفاع الأسعار، وتم أول خفض الشهر الماضي بواقع 250 نقطة أساس.
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