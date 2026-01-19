المركزي الهندي يقترح على "بريكس" ربط عملاتها الرقمية

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر مطلعة بأن البنك المركزي الهندي اقترح على دول مجموعة "بريكس" ربط عملاتها الرقمية لتسهيل المدفوعات العابرة للحدود والتبادل التجاري.



ونقلت الوكالة عن مصدرين قولهما إن المركزي الهندي أوصى الحكومة بإدراج اقتراح ربط العملات الرقمية للبنوك المركزية على جدول أعمال قمة "بريكس" القادمة.

اضافة اعلان



ورجحت الوكالة أن هذه الخطوة قد تقلل الاعتماد على الدولار كما قد تثير استياء الولايات المتحدة، التي حذرت من أي محاولات للالتفاف على عملتها.



يذكر أن الهند تولت رئاسة مجموعة "بريكس" في 1 يناير 2026 ومن المقرر أن تستضيف القمة الثامنة عشرة للمجموعة هذا العام.