الإثنين 2026-01-19 12:35 م

المركزي الهندي يقترح على "بريكس" ربط عملاتها الرقمية

ب
أرشيفية
 
الإثنين، 19-01-2026 11:44 ص

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر مطلعة بأن البنك المركزي الهندي اقترح على دول مجموعة "بريكس" ربط عملاتها الرقمية لتسهيل المدفوعات العابرة للحدود والتبادل التجاري.

ونقلت الوكالة عن مصدرين قولهما إن المركزي الهندي أوصى الحكومة بإدراج اقتراح ربط العملات الرقمية للبنوك المركزية على جدول أعمال قمة "بريكس" القادمة.

اضافة اعلان


ورجحت الوكالة أن هذه الخطوة قد تقلل الاعتماد على الدولار كما قد تثير استياء الولايات المتحدة، التي حذرت من أي محاولات للالتفاف على عملتها.


يذكر أن الهند تولت رئاسة مجموعة "بريكس" في 1 يناير 2026 ومن المقرر أن تستضيف القمة الثامنة عشرة للمجموعة هذا العام.

 

RT

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي الحشد الشعبي يعزز انتشاره على الحدود العراقية مع سوريا

تعبيرية

أخبار محلية بلدية مادبا تحدد 13 بؤرة ساخنة للتعامل مع الأمطار الغزيرة

ل

منوعات أول فندق على سطح القمر.. إقامة فاخرة بعشرات الملايين - صورة

جانب من المضبوطات

أخبار محلية الجيش يحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة

ب

منوعات طيار هندي يخرج عن البروتوكول ليدلل ابنته بكلمات تشعل مواقع التواصل - فيديو

تعبيرية

أخبار محلية عامل وطن في جرش يتعرض لحادث دهس أثناء العمل - صورة

ل

أسواق ومال مصرف سوريا المركزي ينفي نفاد العملة الجديدة

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يعزي إسبانيا



 




الأكثر مشاهدة