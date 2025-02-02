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المكسيك تفرض رسوما جمركية جوابية على الولايات المتحدة

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كلاوديا شينباوم
الأحد، 02-02-2025 08:50 ص

الوكيل الإخباري - أعلنت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم أنها وجهت وزير الاقتصاد بفرض رسوم جمركية جوابية على الولايات المتحدة، واتخاذ تدابير أخرى لحماية مصالح المكسيك.

وكتبت شينباوم في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "نرفض بشكل قاطع الافتراءات التي أطلقها البيت الأبيض بأن الحكومة المكسيكية لها تحالفات مع المنظمات الإجرامية، وكذلك أي نية للتدخل في أراضينا".

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وأضافت: "إذا كانت حكومة الولايات المتحدة ترغب في معالجة استهلاك الفنتانيل الخطير في بلادهم، فيمكنهم محاربة بيع المخدرات في شوارع مدنهم الكبرى، وهو ما لا يفعلونه، وكذلك غسيل الأموال الذي تنتجه هذه الأنشطة غير القانونية والذي ألحق أضرارا كبيرة بشعبهم".


وأمس السبت، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مرسوم حول فرض الرسوم على الصادرات من 3 أكبر شركاء تجاريين للولايات المتحدة، هم كندا والمكسيك والصين.


وينص المرسوم على فرض الرسوم على صادرات كندا والمكسيك بنسبة 25% والصادرات الصينية بنسبة 10%.

 

RT

 
gnews

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أسواق ومال المكسيك تفرض رسوما جمركية جوابية على الولايات المتحدة

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