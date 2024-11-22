الجمعة 2024-11-22 10:44 ص
 

النفط عالميا يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 22-11-2024 09:46 ص

الوكيل الإخباري-   عززت أسعار النفط مكاسبها، الجمعة، متجهة إلى تسجيل زيادة أسبوعية بأكثر من أربعة بالمئة، مع احتدام الحرب الأوكرانية بعد تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أنها قد تتحول إلى صراع عالمي.

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وبحلول الساعة 04:48 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات، أو بنسبة 0.1 بالمئة، إلى 74.33 دولاراً للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتاً، أو بنسبة 0.2 بالمئة، إلى 70.23 دولاراً للبرميل.


وزاد الخامان بنسبة 2 بالمئة أمس الخميس، ومن المتوقع أن يسجلا مكاسب أسبوعية بأكثر من أربعة بالمئة، في أفضل أداء من نوعه منذ أواخر سبتمبر.

 
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