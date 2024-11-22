النفط عالميا يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

وبحلول الساعة 04:48 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات، أو بنسبة 0.1 بالمئة، إلى 74.33 دولاراً للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتاً، أو بنسبة 0.2 بالمئة، إلى 70.23 دولاراً للبرميل.
وزاد الخامان بنسبة 2 بالمئة أمس الخميس، ومن المتوقع أن يسجلا مكاسب أسبوعية بأكثر من أربعة بالمئة، في أفضل أداء من نوعه منذ أواخر سبتمبر.
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