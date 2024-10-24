النفط عالمياً يصعد ويقترب من مكاسب أسبوعية تبلغ 3%

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط على نحو طفيف خلال تعاملات الخميس المبكرة، لتعوض بعض خسائرها في الجلسة السابقة التي تجاوزت واحدًا بالمئة بعد ارتفاع مخزونات الخام الأميركية بدرجة أكبر من المتوقع.

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وبحلول الساعة 00:03 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتًا أو 0.59 بالمئة إلى 75.40 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 45 سنتًا أو 0.64 بالمئة إلى 71.22 دولار للبرميل، وذلك مع قلق الأسواق بشأن الإمدادات وسط استمرار تبادل إطلاق النار الكثيف بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية.



ويتقدم برنت لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 3.2 بالمئة، بينما يقترب الخام الأميركي من زيادة قدرها 2.9 بالمئة.



وكان النفط قد هبط بأكثر من سبعة بالمئة في الأسبوع الماضي بسبب المخاوف بشأن الطلب الصيني وتراجع القلق من الاضطرابات المحتملة في إمدادات النفط من الشرق الأوسط.

