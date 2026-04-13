النفط يتجاوز 100 دولار للبرميل مجددا بعد فشل محادثات إسلام آباد

05:35 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط وتجاوزت 100 دولار للبرميل مع استعداد البحرية الأميركية لفرض السيطرة على حركة السفن في مضيق هرمز بعد انتهاء المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران من دون التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.





وزادت العقود الآجلة لخام برنت 7.11 دولار أو 7.47% إلى 102.31 دولار للبرميل بحلول الساعة 2204 بتوقيت غرينتش، بعد انخفاضها 0.75% عند التسوية يوم الجمعة.



وسجل خام غرب تكساس الوسيط 104.43 دولارات للبرميل بزيادة 7.86 دولار أو 8.14% بعد تراجعه 1.33% في الجلسة السابقة.





