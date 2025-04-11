النفط يتجه لتكبد خسارة أسبوعية ثانية وسط مخاوف من الركود

الوكيل الإخباري- سجلت أسعار النفط تراجعا خلال تعاملات اليوم الجمعة، ويتجه نحو تسجيل خسارة أسبوعية ثانية، في ظل اضطرابات متصاعدة في الأسواق العالمية نتيجة السياسة التجارية التصعيدية التي يتبعها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي أثارت مخاوف من ركود اقتصادي عالمي.

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وخسرت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا (0.5 بالمئة) مسجلة 63.02 دولار للبرميل، بينما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتا، أو ما يساوي 0.6 بالمئة، لتسجل 59.71 دولار، بحسب بيانات موقع (بلومبيرغ).