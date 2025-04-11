النفط يتجه لتكبد خسارة أسبوعية ثانية وسط مخاوف من الركود

وخسرت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا (0.5 بالمئة) مسجلة 63.02 دولار للبرميل، بينما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتا، أو ما يساوي 0.6 بالمئة، لتسجل 59.71 دولار، بحسب بيانات موقع (بلومبيرغ).
ومن المتوقع، أن يسجل برنت تراجعا بنسبة 4 بالمئة هذا الأسبوع، بعد انخفاضه بنسبة 11 بالمئة في الأسبوع السابق، في حين يتوقع أن ينزل الخام الأميركي 3.8 بالمئة، بعد انخفاضه بنسبة 11 بالمئة أيضا في الأسبوع السابق.
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