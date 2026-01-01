النفط يسجل خسائر سنوية تقارب 20% في 2025

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي انخفاضًا سنويًا بنسبة 20 بالمئة، وهو أكبر انخفاض سنوي بالنسبة المئوية منذ 2020 وثالث عام على التوالي من الخسائر، لتكون أطول سلسلة خسائر متتالية لها.
وفي آخر أيام التداول في 2025، نزل خام برنت 48 سنتًا أو 0.8 بالمئة إلى 60.85 دولار للبرميل عند التسوية، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 53 سنتًا أو 0.9 بالمئة إلى 57.42 دولار.
