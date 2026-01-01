النفط يسجل خسائر سنوية تقارب 20% في 2025

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار النفط عند التسوية مساء الأربعاء، وسجلت خسائر سنوية تقارب 20 بالمئة في عام 2025، مع زيادة التوقعات بوجود فائض في المعروض خلال عام شهد حروبًا ورسومًا جمركية مرتفعة وزيادة إنتاج أوبك+ وفرض عقوبات على روسيا وإيران وفنزويلا.

