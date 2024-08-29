النفط يصعد وسط مخاوف بشأن الإمدادات الليبية

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، الخميس، بعد خسائر لجلستين مع تجدد المخاوف بشأن الإمدادات الليبية على الرغم من أن هذا قابله انخفاض أقل من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية مما قوض توقعات الطلب.



وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات أو 0.11 بالمئة لتسجل 78.74 دولار للبرميل في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 74.67 دولار.

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