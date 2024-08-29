النفط يصعد وسط مخاوف بشأن الإمدادات الليبية

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات أو 0.11 بالمئة لتسجل 78.74 دولار للبرميل في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 74.67 دولار.
وقال بعض المحللين إن المخاوف بشأن تعطل الإمدادات من ليبيا، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، كان لها أثر إيجابي على السوق.
وأوضحت بريانكا ساشديفا، المحللة البارزة للسوق في فيليب نوفا، لوكالة رويترز، أن المشاكل التي تواجهها ليبيا وسط مخاوف جيوسياسية متزايدة ستبقي أسواق النفط متوترة ومن المرجح أن تحد من انخفاض الأسعار.
وتوقفت بعض حقول النفط في ليبيا عن الإنتاج وسط تنافس للسيطرة على البنك المركزي. وقدرت إحدى شركات الاستشارات أن تعطل الإنتاج سيطال ما يتراوح بين 900 ألف ومليون برميل يوميا لعدة أسابيع.
وبلغ إنتاج ليبيا في يوليو نحو 1.18 مليون برميل يوميا.
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