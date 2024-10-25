الجمعة 2024-10-25 12:19 م
 

النفط يصعد ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

حقل نفطي
النفط
الجمعة، 25-10-2024 10:30 ص

الوكيل الإخباري-    ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، بعد انخفاض استمر ليومين، مع تركيز المتداولين على التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتوقعات الإمدادات.

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واقترب خام برنت، المؤشر العالمي، من 75 دولاراً للبرميل بعد أن فقد أكثر من 2 بالمئة خلال الجلستين السابقتين، في حين استقر خام غرب تكساس الوسيط قرب 71 دولارا ، وفقا لوكالة (بلومبيرغ) .
وتتجه أسعار النفط إلى تحقيق مكاسب أسبوعية بأكثر من واحد بالمئة.

 
gnews

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