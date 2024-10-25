النفط يصعد ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، بعد انخفاض استمر ليومين، مع تركيز المتداولين على التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتوقعات الإمدادات.

اضافة اعلان