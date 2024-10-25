النفط يصعد ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

واقترب خام برنت، المؤشر العالمي، من 75 دولاراً للبرميل بعد أن فقد أكثر من 2 بالمئة خلال الجلستين السابقتين، في حين استقر خام غرب تكساس الوسيط قرب 71 دولارا ، وفقا لوكالة (بلومبيرغ) .
وتتجه أسعار النفط إلى تحقيق مكاسب أسبوعية بأكثر من واحد بالمئة.
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