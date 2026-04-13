الثلاثاء 2026-04-14 01:56 ص

النفط يقفز 4% مع بدء الحصار البحري الأميركي على إيران

الإثنين، 13-04-2026 11:43 م

الوكيل الإخباري-   قفزت أسعار النفط بنحو 4% الاثنين، بعدما بدأ الجيش الأميركي فرض السيطرة على دخول وخروج السفن من الموانئ الإيرانية عبر مضيق هرمز، وذلك في أعقاب فشل محادثات لإنهاء الحرب في مطلع الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4.16 دولار أو 4.4% لتبلغ 99.36 دولار عند التسوية في حين بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 99.08 دولار للبرميل، بارتفاع 2.51 دولار أو 2.6%.

 
 


