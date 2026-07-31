النفط ينخفض بأكثر من دولار مع تزايد الإمدادات

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.03 دولار أو 1.2% إلى 88 دولارا للبرميل بحلول الساعة 02:15 بتوقيت غرينتش، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.50 دولار أو 1.8% إلى 82.09 دولارا للبرميل. وعلى أساس شهري، من المتوقع أن يرتفع كل منهما بنحو 20%.
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