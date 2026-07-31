النفط ينخفض بأكثر من دولار مع تزايد الإمدادات

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار النفط الجمعة لكنها لا تزال تتجه نحو تحقيق ارتفاع شهري بنحو الخُمس، مع تدفق المزيد من الإمدادات عبر الممرات البحرية الحيوية على الرغم من عدم تحقيق تقدم يذكر في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

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