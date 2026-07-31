الجمعة 2026-07-31 12:57 م

النفط ينخفض بأكثر من دولار مع تزايد الإمدادات

براميل النفط
النفط
 
الجمعة، 31-07-2026 10:03 ص

الوكيل الإخباري-   تراجعت أسعار النفط الجمعة لكنها لا تزال تتجه نحو تحقيق ارتفاع شهري بنحو الخُمس، مع تدفق المزيد من الإمدادات عبر الممرات البحرية الحيوية على الرغم من عدم تحقيق تقدم يذكر في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

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وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.03 دولار أو 1.2% إلى 88 دولارا للبرميل بحلول الساعة 02:15 بتوقيت غرينتش، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.50 دولار أو 1.8% إلى 82.09 دولارا للبرميل. وعلى أساس شهري، من المتوقع أن يرتفع كل منهما بنحو 20%.

 
 


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