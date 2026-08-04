الثلاثاء 2026-08-04 11:43 م

النفط يهبط 5% إلى 79.36 دولارا للبرميل

النفط يهبط 5% إلى 79.36 دولارا للبرميل
النفط يهبط 5% إلى 79.36 دولارا للبرميل
 
الثلاثاء، 04-08-2026 11:32 م
الوكيل الإخباري-   هبطت أسعار النفط بأكثر من 5% عند التسوية، الثلاثاء، إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، مدفوعة بآمال التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع في الشرق الأوسط، عقب تصريحات من قطر ووزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، قد تساهم في تحسين تدفقات النفط عبر مضيق هرمز.اضافة اعلان


وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 4.41 دولارات بما يعادل 5.3% إلى 79.36 دولارا للبرميل عند التسوية، وهو أدنى مستوى منذ 13 تموز، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.57 دولارات أو 5.7% إلى 75.77 دولارا للبرميل، في أدنى سعر له منذ ثلاثة أسابيع.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الثلاثاء، إن هناك تقدما في المحادثات مع إيران وسلطنة عُمان بشأن مرور مزيد من السفن عبر المضيق، لكن دون التوصل إلى اتفاق نهائي بعد.

وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت ذكر في وقت سابق اليوم أنه قد يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران لإعادة فتح المضيق الثلاثاء أو الأربعاء على أقرب تقدير.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الجهود الرامية إلى التوصل لحل دبلوماسي للصراع مستمرة.

في الوقت نفسه، ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن أحدث جولة من المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان بدأت اليوم وستستمر حتى يوم الخميس.

وارتفعت أسعار النفط في وقت سابق من اليوم بعد أن قال مصدر إيراني كبير إن طهران تريد السيطرة على مسار السفن الوافدة عبر المضيق ومراقبة حركة الملاحة الخارجة منه مع إمكان التدخل عند الضرورة، وذلك بموجب خطة قيد البحث مع سلطنة عُمان لإعادة فتح هذا الممر المائي الاستراتيجي.
 
 


gnews

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