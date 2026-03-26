الخميس 2026-03-26 12:05 م

اليابان تعلن بدء الإفراج عن جزء من احتياطها النفطي

براميل النفط
 
الخميس، 26-03-2026 09:02 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت اليابان الخميس أنها بدأت الإفراج عن جزء آخر من احتياطها النفطي الاستراتيجي، سعيا للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط على الدولة الفقيرة بالموارد.اضافة اعلان


وقد أغلقت إيران مضيق هرمز الحيوي، الذي يمر عبره خُمس النفط الخام والغاز العالمي، منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجماتها على الجمهورية الإسلامية في 28 شباط/فبراير.

واليابان خامس أكبر مستورد للنفط، وتستورد أكثر من 90% منه من الشرق الأوسط.

وقال المسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة كانامي موريموتو لوكالة فرانس برس "بدأ الإفراج (عن المخزون الوطني) عند الساعة 10,59 صباحا (01,59 ت غ) لمصافي النفط".

وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة مينورو كيهارا أنه على علم بأن "نقل النفط من نصف محطات التخزين إلى أربع شركات لتكرير نفط من المقرر أن يبدأ" الخميس.

يأتي هذا التحرك بعد أن أعلنت طوكيو هذا الأسبوع أنها ستفرج عن مخزونات حكومية تكفي لشهر، في حين بدأ المسؤولون بالإفراج عن احتياطات نفطية من القطاع الخاص تكفي لخمسة عشر يوما.

وحتى الأربعاء، كانت 45 سفينة تابعة لليابان عالقة في مياه الخليج وعلى متنها 24 بحارا يابانيا، وفقا لوزارة النقل.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

سلطة إقليم البترا

أخبار محلية تعليق دوام العاملين في سلطة إقليم البترا بسبب الأحوال الجوية

عربي ودولي الحرس الثوري يستهدف بنى تحتية نووية إسرائيلية في البحر الميت

فنون ومشاهير تطورات جديدة بقضية توقيف هاندا ارتشيل.. وشاهدوا لحظة القبض على حبيبها السابق

فن ومشاهير تطورات جديدة بقضية توقيف هاندا ارتشيل

عربي ودولي استطلاع: أكثر من 60% من الأمريكيين يعارضون الحرب على إيران

عربي ودولي وسائل إعلام إسرائيلية تعلن مقتل قائد البحرية في الحرس الثوري

أسواق ومال أسعار الذهب تتأرجح على وقع مفاوضات التهدئة في الشرق الأوسط

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده جنوبي لبنان

الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات المخطّطَ الإرهابي الذي كان يستهدف رموز وقيادات دولة الكويت الشقيقة؛ محاولةً مرفوضةً لتهديد أمن الكويت وسيادتها واستقرارها.

أخبار محلية الأردن يدين المخطط الإرهابي الذي يستهدف دولة الكويت



 




الأكثر مشاهدة