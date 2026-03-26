اليابان تعلن بدء الإفراج عن جزء من احتياطها النفطي

الوكيل الإخباري- أعلنت اليابان الخميس أنها بدأت الإفراج عن جزء آخر من احتياطها النفطي الاستراتيجي، سعيا للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط على الدولة الفقيرة بالموارد.





وقد أغلقت إيران مضيق هرمز الحيوي، الذي يمر عبره خُمس النفط الخام والغاز العالمي، منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجماتها على الجمهورية الإسلامية في 28 شباط/فبراير.



واليابان خامس أكبر مستورد للنفط، وتستورد أكثر من 90% منه من الشرق الأوسط.



وقال المسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة كانامي موريموتو لوكالة فرانس برس "بدأ الإفراج (عن المخزون الوطني) عند الساعة 10,59 صباحا (01,59 ت غ) لمصافي النفط".



وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة مينورو كيهارا أنه على علم بأن "نقل النفط من نصف محطات التخزين إلى أربع شركات لتكرير نفط من المقرر أن يبدأ" الخميس.



يأتي هذا التحرك بعد أن أعلنت طوكيو هذا الأسبوع أنها ستفرج عن مخزونات حكومية تكفي لشهر، في حين بدأ المسؤولون بالإفراج عن احتياطات نفطية من القطاع الخاص تكفي لخمسة عشر يوما.



وحتى الأربعاء، كانت 45 سفينة تابعة لليابان عالقة في مياه الخليج وعلى متنها 24 بحارا يابانيا، وفقا لوزارة النقل.





