اليابان تقر موازنة قياسية بـ785 مليار دولار

الوكيل الإخباري- وافقت حكومة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، اليوم الجمعة، على موازنة قياسية بقيمة 785 مليار دولار للسنة المالية المقبلة، مع التركيز على تحقيق توازن بين سياستها المالية الاستباقية ومخاوف انفجار الديون، من خلال الحد من إصدار سندات جديدة.

وفي ظل ارتفاع عوائد السندات الحكومية وضعف الين، كثّفت إدارة تاكايتشي جهودها لطمأنة المستثمرين بأن الحكومة لن تلجأ إلى إصدار ديون بشكل غير مسؤول، وفق ما أوردت شبكة (سي إن بي سي) .



وسيزيد إصدار السندات الحكومية الجديدة بشكل طفيف فقط، من 28.6 تريليون ين هذا العام إلى 29.6 تريليون ين، مع انخفاض نسبة الاعتماد على الديون إلى 24.2 بالمئة، وهي أدنى نسبة منذ عام 1998.

ومن المتوقع، أن تساعد الإيرادات الضريبية المرتفعة، التي يُتوقع أن تزيد بنسبة 7.6 بالمئة إلى مستوى قياسي يبلغ 83.7 تريليون ين، في تمويل زيادة الإنفاق، على الرغم من أنها لن تعوّض بالكامل ارتفاع تكاليف خدمة الدين، إلى جانب النفقات الأعلى للرعاية الاجتماعية والدفاع.



وستقفز تكاليف خدمة الدين، بما في ذلك مدفوعات الفائدة واسترداد أدوات الدين، بنسبة 10.8 بالمئة إلى 31.3 تريليون ين، مع تحديد سعر فائدة مفترض عند 3.0 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ 29 عامًا، بالتزامن مع تخلي بنك اليابان عن السياسة النقدية فائقة التيسير.