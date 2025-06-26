اليوان الصيني وأسهم الصين بأعلى مستوى في 7 أشهر

12:11 م

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الوكيل الإخباري- ارتفع اليوان الصيني، اليوم الخميس، إلى أعلى مستوى له منذ سبعة أشهر مقابل الدولار، مدعوماً بتراجع واسع في قوة العملة الأميركية. اضافة اعلان





وقفز "اليوان الصيني" إلى مستويات لم تُسجّل منذ كانون الأول في كل من السوق الداخلية (البرية) والسوق الخارجية، فقد صعد اليوان إلى 7.1565 مقابل الدولار، وهو أعلى مستوى له منذ 8 كانون الأول 2024، وفقا لشبكة (سي إن إن).



وبالمثل، ارتفع "اليوان الخارجي" ليصل إلى 7.1527 مقابل الدولار، وهو أعلى مستوى له في سبعة أشهر، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 7.1613، بارتفاع بنحو 0.15 بالمئة خلال جلسة التداول الآسيوية.



كما ارتفعت الأسهم الصينية لليوم الرابع على التوالي، الخميس، مدعومة بمكاسب في قطاعي الدفاع والتكنولوجيا، في حين تراجعت أسهم هونغ كونغ بعد أن بلغت ذروة ثلاثة أشهر.



وفي منتصف التعاملات صعد مؤشر "شنغهاي المركب" بنسبة 0.1 بالمئة ليصل إلى 3459.66 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ كانون الأول، أما مؤشر "سي إس آي 300" للأسهم القيادية فظل دون تغيّر يُذكر.



وقادت مكاسب السوق الصينية البرية ارتفاعات في مؤشر الدفاع "CSI Defence" الذي قفز 1.9 بالمئة، فيما صعد مؤشر قطاع الذكاء الاصطناعي بنسبة 1.3 بالمئة وأضاف قطاع تكنولوجيا المعلومات 0.6 بالمئة.



وفي المقابل، تراجع مؤشر "القطاع المالي" بنسبة 0.2 بالمئة، وهبط مؤشر "شركات الوساطة المالية" 0.6 بالمئة ليتخلى عن بعض المكاسب التي حققها في الجلسة السابقة.



أما في بقية الأسواق الآسيوية، فقد ساد الهدوء، حيث تراجع مؤشر "MSCI" الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.2 بالمئة.



وهدأت الأسواق بعد وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل والذي يبدو أنه ما زال قائماً ما خفّض من احتمالات تعطل إمدادات النفط العالمية وعزز المعنويات.



