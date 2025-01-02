اليورو يتراجع أمام الدولار إلى أضعف مستوى منذ أكثر من عامين

وانخفضت العملة الأوروبية المشتركة بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1.0314 دولار، وهو أدنى مستوى منذ تشرين الثاني 2022. والعملة متراجعة بنحو 8 بالمئة منذ أواخر أيلول، عندما تجاوزت 1.12 دولار، وفقا لوكالة (بلومبيرغ) اليوم الخميس.
وتتصاعد مخاطر انخفاض اليورو إلى مستوى يعادل الدولار الأميركي بعد خفض أسعار الفائدة والتوقعات بأن فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية قد يشعل حرباً تجارية.
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