اليورو يصعد مقابل الدولار محققاً أفضل أداء أسبوعي منذ 2009

وارتفع سعر صرف اليورو بنحو 0.8 بالمئة إلى 1.0871 دولار، اليوم الجمعة، محققًا أعلى مستوى منذ أربعة شهور، ليقارب صعوده هذا الأسبوع 5 بالمئة، وفقا لموقع "بلومبيرغ".
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