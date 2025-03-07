اليورو يصعد مقابل الدولار محققاً أفضل أداء أسبوعي منذ 2009

الوكيل الإخباري- يتجه اليورو إلى تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ 16 عامًا بعد تعهد ألمانيا التاريخي بزيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية.

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وارتفع سعر صرف اليورو بنحو 0.8 بالمئة إلى 1.0871 دولار، اليوم الجمعة، محققًا أعلى مستوى منذ أربعة شهور، ليقارب صعوده هذا الأسبوع 5 بالمئة، وفقا لموقع "بلومبيرغ".