انخفاض أسعار الذهب عالميا الاثنين

09:51 ص

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الذهب ⁠بشكل طفيف، اليوم الاثنين، متأثرة بمخاوف التضخم التي ألقت بظلالها على آفاق السياسة النقدية الأميركية.





وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفض الذهب بالمعاملات الفورية 0.3 بالمئة ليصل إلى 4599.45 دولار للأوقية (الأونصة).



وتراجعت العقود الأميركية الآجلة ‌للذهب ‌تسليم حزيران المقبل 0.7 بالمئة لتصل إلى 4611.4 دولار.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ⁠ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة لتصل إلى 75.38 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 بالمئة ليصل إلى 1991.85 دولار فيما انخفض البلاديوم 0.3 بالمئة ليصل إلى 1519.66 دولار.





