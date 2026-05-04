الإثنين 2026-05-04 11:10 ص

انخفاض أسعار الذهب عالميا الاثنين

سبائك الذهب
سبائك الذهب
 
الإثنين، 04-05-2026 09:51 ص
الوكيل الإخباري-   تراجعت أسعار الذهب ⁠بشكل طفيف، اليوم الاثنين، متأثرة بمخاوف التضخم التي ألقت بظلالها على آفاق السياسة النقدية الأميركية.اضافة اعلان


وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفض الذهب بالمعاملات الفورية 0.3 بالمئة ليصل إلى 4599.45 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة ‌للذهب ‌تسليم حزيران المقبل 0.7 بالمئة لتصل إلى 4611.4 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ⁠ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة لتصل إلى 75.38 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 بالمئة ليصل إلى 1991.85 دولار فيما انخفض البلاديوم 0.3 بالمئة ليصل إلى 1519.66 دولار.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

عربي ودولي إيران تنفذ حكم الإعدام بحق 3 من عملاء "الموساد"

انخفاض على أسعار الذهب في الأردن وعيار 21 عند 93.300 دينار للغرام

أخبار محلية انخفاض على أسعار الذهب في الأردن وعيار 21 عند 93.300 دينار للغرام

ب

فلسطين محافظة القدس تحذّر من دعوات تحريضية لاقتحام المسجد الأقصى

كيف تعمل مفاتيح المرور ولماذا تُعد أكثر أمانًا؟

تكنولوجيا كيف تعمل مفاتيح المرور ولماذا تُعد أكثر أمانًا؟

قلة النوم تزيد خطر الإصابة بـأمراض القلب

طب وصحة قلة النوم تزيد خطر الإصابة بـأمراض القلب

f

أخبار محلية بلدية السلط تحدد مواقع بيع الأضاحي

روته: الأوروبيون يسعون لضمان تنفيذ اتفاقيات عسكرية مع واشنطن

عربي ودولي روته: الأوروبيون يسعون لضمان تنفيذ اتفاقيات عسكرية مع واشنطن

وظائف

وظائف مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية- أسماء



 
 




الأكثر مشاهدة

 