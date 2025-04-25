انخفاض أسعار الذهب عالميا صباح الجمعة

ووفقًا لتصنيف كومكس في بورصة نيويورك التجارية، تم تداول العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو عند 3,353.95 دولارًا للأونصة وقت كتابة هذا الخبر، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 1.82%.
-
أخبار متعلقة
-
روسيا: ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي إلى أكثر من 681 مليار دولار
-
أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع
-
بوتين: الاقتصاد الروسي يتجه نحو "هبوط ناعم" لمكافحة التضخم
-
تباطؤ التضخم في روسيا
-
الصين تنفي إجراء أي مفاوضات تجارية مع الولايات المتحدة
-
فائض الميزان التجاري السعودي عند أعلى مستوياته في 10 أشهر
-
ارتفاع طفيف على أسعار النفط عالميا
-
انهيار أسعار الذهب.. تفاصيل الإغلاقات اليومية للأسواق العالمية