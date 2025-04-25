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انخفاض أسعار الذهب عالميا صباح الجمعة

ذهب
ذهب
 
الجمعة، 25-04-2025 10:03 ص

الوكيل الإخباري-   تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب في التداولات العالمية بالأسواق الآسيوية صباح الجمعة، بعد أن أغلقت على ارتفاع في تداولات الدورة الأمريكية مساء الخميس.

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وانخفضت أسعار الذهب إلى نحو 3,337 دولارًا للأونصة، بعدما كانت قد شهدت ارتفاعًا خلال تداولات يوم الخميس في الولايات المتحدة.

ووفقًا لتصنيف كومكس في بورصة نيويورك التجارية، تم تداول العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو عند 3,353.95 دولارًا للأونصة وقت كتابة هذا الخبر، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 1.82%.

 
gnews

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