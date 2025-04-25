انخفاض أسعار الذهب عالميا صباح الجمعة

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب في التداولات العالمية بالأسواق الآسيوية صباح الجمعة، بعد أن أغلقت على ارتفاع في تداولات الدورة الأمريكية مساء الخميس.

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