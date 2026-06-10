انخفاض أسعار الذهب عالميا

وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.8 بالمئة ليصل إلى 4187.59 دولار للأوقية، فيما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم آب المقبل بنسبة 1.7 بالمئة لتغلق عند 4213.40 دولار للأوقية.
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