الأربعاء 2026-06-10 10:22 ص

انخفاض أسعار الذهب عالميا

انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في شهرين الخميس،
الذهب
 
الأربعاء، 10-06-2026 10:07 ص

الوكيل الإخباري-   تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1 بالمئة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتسجل أدنى مستوياتها في نحو شهرين، متأثرة بعمليات بيع واسعة النطاق وتزايد توقعات الأسواق بشأن تشديد السياسة النقدية الأميركية خلال الفترة المقبلة.

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وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.8 بالمئة ليصل إلى 4187.59 دولار للأوقية، فيما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم آب المقبل بنسبة 1.7 بالمئة لتغلق عند 4213.40 دولار للأوقية.

 
 


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