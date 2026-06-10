انخفاض أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1 بالمئة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتسجل أدنى مستوياتها في نحو شهرين، متأثرة بعمليات بيع واسعة النطاق وتزايد توقعات الأسواق بشأن تشديد السياسة النقدية الأميركية خلال الفترة المقبلة.

اضافة اعلان