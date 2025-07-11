الجمعة 2025-07-11 05:55 م
 

انخفاض أسعار الغاز في أوروبا

الغاز الروسي
الغاز
 
الجمعة، 11-07-2025 02:56 م

الوكيل الإخباري-  تراجعت أسعار الغاز بالجملة في كل من أوروبا وبريطانيا، اليوم الجمعة، متأثرة باستقرار الإمدادات وضعف الطلب، بحسب ما أظهرته بيانات السوق.

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في مركز التداول الهولندي (تي تي أف)، انخفض عقد الشهر الأمامي بمقدار 0.17 يورو ليصل إلى 35.30 يورو لكل ميغاواط/ساعة بحلول الساعة 08:14 بتوقيت غرينتش، كما تراجع عقد اليوم التالي بمقدار 0.20 يورو مسجلاً 34.45 يورو/ميغاواط ساعة، وفقا لشبكة (سي إن إن) .

 
 
gnews

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