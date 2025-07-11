انخفاض أسعار الغاز في أوروبا

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الغاز بالجملة في كل من أوروبا وبريطانيا، اليوم الجمعة، متأثرة باستقرار الإمدادات وضعف الطلب، بحسب ما أظهرته بيانات السوق.

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