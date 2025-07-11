انخفاض أسعار الغاز في أوروبا

في مركز التداول الهولندي (تي تي أف)، انخفض عقد الشهر الأمامي بمقدار 0.17 يورو ليصل إلى 35.30 يورو لكل ميغاواط/ساعة بحلول الساعة 08:14 بتوقيت غرينتش، كما تراجع عقد اليوم التالي بمقدار 0.20 يورو مسجلاً 34.45 يورو/ميغاواط ساعة، وفقا لشبكة (سي إن إن) .
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