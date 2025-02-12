انخفاض أسعار النفط بعد زيادة مخزونات الخام الأمريكية

وبحلول الساعة 09:15 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.40% إلى 73.03 دولار للبرميل.
في حين تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.36% إلى 76.72 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته بيانات موقع "بلومبرغ".
وأظهرت بيانات معهد البترول، أن مخزونات النفط الأمريكية ارتفعت بأكثر من 9 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي.
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