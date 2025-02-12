الأربعاء 2025-02-12 12:12 م
 

انخفاض أسعار النفط بعد زيادة مخزونات الخام الأمريكية

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تعبيرية
الأربعاء، 12-02-2025 10:24 ص

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد تقرير للصناعة أظهر زيادة مخزونات الخام الأمريكية، إضافة لوجود مخاوف حول تداعيات الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحلول الساعة 09:15 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.40% إلى 73.03 دولار للبرميل.

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في حين تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.36% إلى 76.72 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته بيانات موقع "بلومبرغ".


وأظهرت بيانات معهد البترول، أن مخزونات النفط الأمريكية ارتفعت بأكثر من 9 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي.

 

RT

 
gnews

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