انخفاض أسعار النفط بعد زيادة مخزونات الخام الأمريكية

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد تقرير للصناعة أظهر زيادة مخزونات الخام الأمريكية، إضافة لوجود مخاوف حول تداعيات الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وبحلول الساعة 09:15 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.40% إلى 73.03 دولار للبرميل.

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في حين تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.36% إلى 76.72 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته بيانات موقع "بلومبرغ".



وأظهرت بيانات معهد البترول، أن مخزونات النفط الأمريكية ارتفعت بأكثر من 9 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي.

RT