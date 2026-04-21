انخفاض أسعار النفط عالميا الثلاثاء

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار النفط الثلاثاء، مبددة المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، وسط توقعات لإجراء محادثات سلام بين الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع، مما سيسمح بتدفق المزيد من الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط.





وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 95 سنتا، أو 1%، إلى 94.53 دولارا بحلول الساعة 0003 بتوقيت غرينتش. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أيار 1.54 دولار، أو 1.72%، إلى 88.07 دولارا. وينقضي أجل عقود أيار الثلاثاء، وانخفضت عقود حزيران الأكثر نشاطا 1.09 دولار، أو 1.3%، إلى 86.37 دولارا.



وارتفع كلا الخامين الاثنين، إذ صعد خام برنت 5.6% وزاد خام غرب تكساس الوسيط 6.9% بعد أن أغلقت إيران مضيق هرمز مجددا، مما أدى إلى سد شريان نقل النفط الرئيسي، واحتجزت الولايات المتحدة سفينة شحن إيرانية في إطار حصارها لموانئ البلاد.



ومع ذلك، يركز المستثمرون على احتمال أن تؤدي المحادثات هذا الأسبوع إلى تمديد وقف إطلاق النار الحالي أو التوصل إلى اتفاق نهائي، على الرغم من استمرار احتمال تجدد الصراع وتعطيل شحن النفط.



وقال مسؤول إيراني كبير الاثنين إن بلاده تدرس المشاركة في محادثات السلام في باكستان، في أعقاب جهود من إسلام آباد لإنهاء الحصار الأميركي.



ويشكل الحصار عقبة كبيرة أمام عودة طهران إلى جهود السلام، بينما يوشك وقف إطلاق النار الحالي الذي مدته أسبوعان على الانتهاء.





