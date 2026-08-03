الإثنين 2026-08-03 03:00 ص

انخفاض أسعار النفط عالميا بأكثر من 5%

انخفاض أسعار النفط عالميا بأكثر من 5%
تعبيرية
 
الإثنين، 03-08-2026 01:34 ص
الوكيل الإخباري-   تراجعت أسعار النفط بأكثر من 5% في المعاملات الآسيوية المبكرة، بعد أن علق الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجوم جديد على إيران بهدف التوصل إلى اتفاق سريع يكبح جماح طموحات طهران النووية ويؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز.اضافة اعلان


وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 5.52 دولار أو 6.28% إلى 82.41 دولار للبرميل بحلول الساعة 22:02 بتوقيت غرينتش. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 5.27 دولار أو 6.22% إلى 79.40 دولار للبرميل.

وكان ترامب أعلن أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على تعليق الضربات المخطط لها على إيران، بناء على طلب من طهران ودول أخرى في المنطقة، مؤكدا أن تعليق الضربات مرهون بالتوصل إلى اتفاق سريع.

وكتب ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشال"، أن الولايات المتحدة "على أهبة الاستعداد وجاهزة للتحرك" ضد إيران، وبمستويات من القوة العسكرية "لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية".

وأضاف ترامب أن طلب تأجيل الهجوم جاء بعد التوافق على إطار لاتفاق يتضمن "الفتح الفوري والكامل والشامل لمضيق هرمز"، وإنهاء ما وصفه بـ "التهديد النووي الإيراني".

وأكد أن موافقته على إلغاء الهجوم جاءت "من أجل مصلحة العالم في المستقبل، وكذلك من أجل بقاء إيران مزدهرة وناجحة"، مشددًا على أن إلغاء الهجوم يبقى مشروطا بالقدرة على التوصل إلى اتفاق بسرعة.

وأشار إلى أن إسرائيل تنضم إلى الولايات المتحدة في هذا الالتزام، داعيا إلى الإسراع في إنجاز الاتفاق.

وأكد في تصريحات لاحقة أن هناك اتفاقا بشأن مضيق هرمز وسيكون هناك اتفاقاً بشأن البرنامج النووي الإيراني، مضيفا "نتحدث معهم بخصوص شكل المفاوضات وسنبدأ مساء الغد".
 
 


gnews

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