الخميس 2026-01-22 08:14 ص

انخفاض أسعار النفط عالميا

مضخة لاستخراج النفط
مضخة لاستخراج النفط
 
الخميس، 22-01-2026 07:25 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار النفط الخميس، بعد أن تراجع الرئيس الأميركي عن تهديداته بفرض رسوم جمركية في إطار مساعيه للسيطرة على غرينلاند مما قلص من احتمال اندلاع حرب تجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا وقدم دعما لكل من الاقتصاد العالمي والطلب على النفط.اضافة اعلان


وزاد خام برنت عشرة سنتات أو 0.15 %إلى 65.34 دولار للبرميل بحلول الساعة 0225 بتوقيت جرينتش. وصعد خام غرب تكساس الوسيط تسليم مارس آذار 14 سنتا أو 0.23 %إلى 60.76 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود بأكثر من 1.5 % الثلاثاء وأكثر من 0.4 %الأربعاء، بعد أن علقت قازاخستان العضو في تحالف أوبك+ الإنتاج في حقلين نفطيين الأحد بسبب مشاكل في توزيع الكهرباء.

واستبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء استخدام القوة، وأشار إلى أن اتفاقا يلوح في الأفق لإنهاء النزاع حول المنطقة الدنمركية والذي يهدد بأعمق توتر في العلاقات عبر الأطلسي منذ عقود.

وقال ترامب الأربعاء أيضا إنه يأمل ألا يكون هناك المزيد من العمل العسكري الأمريكي في إيران، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة ستتحرك إذا استأنفت طهران برنامجها النووي.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب ينهي تهديد الرسوم الجمركية ويعلن عن "إطار عمل" بشأن غرينلاند

عملات ورقية من الدولار

أسواق ومال الدولار يرتفع مدعوما بتغير موقف ترامب بشأن غرينلاند

بعد تراجع ترامب عن تهديدات بفرض رسوم جمركية

أسواق ومال انخفاض أسعار الذهب عالميا بعد تراجع ترامب عن تهديدات بفرض رسوم جمركية

مضخة لاستخراج النفط

أسواق ومال انخفاض أسعار النفط عالميا

صندوق المعونة الوطنية

أخبار محلية المعونة الوطنية يوضح حقيقة إدعاء سيدة حرمان أيتامها من مخصصاتهم المالية

يتأثر الأردن خلال الأيام المقبلة بأجواء باردة، مع تغيّر تدريجي في الحالة الجوية بين الاستقرار النسبي وعودة فرص الهطول المطري على فترات. وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، فإن الأجواء تكون الخميس غائمة بوجه

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: نأمل ألا تكون هناك إجراءات‭ ‬جديدة بشأن إيران

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، أسِفَةً، إلى فصل التيار الكهربائي بشكل مبرمج في محافظة الكرك على مغذي السواقة، وذلك يوم الخميس الموافق 22 كانون الثاني 2026، من الساعة 10:00 صب

أخبار محلية فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء



 




الأكثر مشاهدة