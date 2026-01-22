انخفاض أسعار النفط عالميا

07:25 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/761879 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط الخميس، بعد أن تراجع الرئيس الأميركي عن تهديداته بفرض رسوم جمركية في إطار مساعيه للسيطرة على غرينلاند مما قلص من احتمال اندلاع حرب تجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا وقدم دعما لكل من الاقتصاد العالمي والطلب على النفط. اضافة اعلان





وزاد خام برنت عشرة سنتات أو 0.15 %إلى 65.34 دولار للبرميل بحلول الساعة 0225 بتوقيت جرينتش. وصعد خام غرب تكساس الوسيط تسليم مارس آذار 14 سنتا أو 0.23 %إلى 60.76 دولار للبرميل.



وارتفعت العقود بأكثر من 1.5 % الثلاثاء وأكثر من 0.4 %الأربعاء، بعد أن علقت قازاخستان العضو في تحالف أوبك+ الإنتاج في حقلين نفطيين الأحد بسبب مشاكل في توزيع الكهرباء.



واستبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء استخدام القوة، وأشار إلى أن اتفاقا يلوح في الأفق لإنهاء النزاع حول المنطقة الدنمركية والذي يهدد بأعمق توتر في العلاقات عبر الأطلسي منذ عقود.



وقال ترامب الأربعاء أيضا إنه يأمل ألا يكون هناك المزيد من العمل العسكري الأمريكي في إيران، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة ستتحرك إذا استأنفت طهران برنامجها النووي.

تم نسخ الرابط





