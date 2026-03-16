الإثنين 2026-03-16 06:49 م

انخفاض أسعار النفط عالميا

انخفاض أسعار النفط عالميا
تعبيرية
 
الإثنين، 16-03-2026 07:44 ص
الوكيل الإخباري-   تراجعت أسعار النفط، الاثنين، لتبدد مكاسبها المبكرة بعد أن دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب دولا أخرى إلى المساعدة في حماية مضيق هرمز الذي يعد شريانا حيويا لشحنات النفط والغاز العالمية.اضافة اعلان


وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا، أو 0.23%، إلى 102.90 دولارا للبرميل وذلك بعد أن أغلقت مرتفعة 2.68 دولارا يوم الجمعة.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.07 دولار، أو 1.08%، إلى 97.64 دولارا للبرميل، وذلك بعد أن صعد بقرابة ثلاثة دولارات في الجلسة السابقة.

وارتفع كلا الخامين بأكثر من 40% هذا الشهر إلى أعلى مستوياتهما منذ 2022 بعد أن أوقفت طهران الشحن عبر مضيق هرمز بسبب الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران، مما أدى إلى قطع خمس إمدادات النفط العالمية في أكبر انقطاع على الإطلاق.

وقال ترامب إنه يطالب دولا أخرى بالمساعدة في حماية هذا الممر الحيوي للطاقة، مضيفا أن واشنطن تجري محادثات مع عدة دول بشأن مراقبة الممر.

وذكر ترامب أن الولايات المتحدة على اتصال مع إيران أيضا، لكنه عبّر عن شكوكه في أن طهران مستعدة لإجراء مفاوضات جادة لإنهاء الصراع.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة