وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا، أو 0.23%، إلى 102.90 دولارا للبرميل وذلك بعد أن أغلقت مرتفعة 2.68 دولارا يوم الجمعة.
وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.07 دولار، أو 1.08%، إلى 97.64 دولارا للبرميل، وذلك بعد أن صعد بقرابة ثلاثة دولارات في الجلسة السابقة.
وارتفع كلا الخامين بأكثر من 40% هذا الشهر إلى أعلى مستوياتهما منذ 2022 بعد أن أوقفت طهران الشحن عبر مضيق هرمز بسبب الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران، مما أدى إلى قطع خمس إمدادات النفط العالمية في أكبر انقطاع على الإطلاق.
وقال ترامب إنه يطالب دولا أخرى بالمساعدة في حماية هذا الممر الحيوي للطاقة، مضيفا أن واشنطن تجري محادثات مع عدة دول بشأن مراقبة الممر.
وذكر ترامب أن الولايات المتحدة على اتصال مع إيران أيضا، لكنه عبّر عن شكوكه في أن طهران مستعدة لإجراء مفاوضات جادة لإنهاء الصراع.
أخبار متعلقة
-
العراق يباشر تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي بعد إغلاق مضيق هرمز
-
انخفاض جديد على أسعار الذهب عالميا
-
الأسواق الأوروبية تتكبد خسائر أسبوعية مع ارتفاع أسعار النفط
-
ارتفاع النفط فوق 100 دولار والأسواق تتراجع وسط تصاعد التوترات
-
الدولار يسجل أعلى مستوى في أكثر من 3 أشهر
-
تعرف على أسعار الذهب عالميا الجمعة
-
انخفاض أسعار النفط عالميا
-
سعر خام برنت يغلق فوق 100 دولار لأول مرة منذ 2022