انخفاض أسعار النفط مع متابعة الأسواق لسياسة ترامب

وبحلول الساعة 09:32 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.42% إلى 75.12 دولار للبرميل.
فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.42% أيضا إلى 78.67 دولار للبرميل، وفقا لما أظهرته التداولات.
وكان الرئيس ترامب، قد أعلن خلال مراسم تنصيبه، حالة طوارئ وطنية للطاقة لتسريع إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة بهدف خفض الأسعار.
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