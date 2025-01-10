انخفاض الإسترليني دون حاجز الـ 1.23 دولار

الوكيل الإخباري- انخفض الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، بشكل ملحوظ مقابل الدولار الأميركي إلى ما دون حاجز الـ 1.23 دولار.

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ووفق تقارير من مراكز المال البريطانية، انخفض الإسترليني اليوم أمام الدولار بنسبة 0.11 بالمئة ليصل عند 1.2292 دولار، وبنسبة 0.15 بالمئة أيضا، مقابل الدولار ليبلغ سعره 1.1930 يورو.