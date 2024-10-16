انخفاض الاسترليني أمام الدولار واليورو

الوكيل الإخباري- سجل الجنيه الاسترليني تراجعا خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، حيث انخفض بنسبة 0.24 بالمئة مقابل الدولار الأميركي ليصل إلى 1.3032 دولار، وفق التقارير المالية البريطانية، كما تراجع أمام اليورو بنسبة 0.34 بالمئة ليبلغ 1.1962 يورو.

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