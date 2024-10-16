انخفاض الاسترليني أمام الدولار واليورو

وجاء الانخفاض في أعقاب صدور تقارير اقتصادية بريطانية أظهرت تراجع معدلات التضخم في المملكة المتحدة، بشكل غير متوقع إلى 1.7 بالمئة في العام المنتهي في أيلول الماضي، وهو أدنى معدل له منذ 3 سنوات ونصف.
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