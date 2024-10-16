الأربعاء 2024-10-16 04:37 م
 
 

انخفاض الاسترليني أمام الدولار واليورو

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 16-10-2024 03:54 م

الوكيل الإخباري-    سجل الجنيه الاسترليني تراجعا خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، حيث انخفض بنسبة 0.24 بالمئة مقابل الدولار الأميركي ليصل إلى 1.3032 دولار، وفق التقارير المالية البريطانية، كما تراجع أمام اليورو بنسبة 0.34 بالمئة ليبلغ 1.1962 يورو.

اضافة اعلان


وجاء الانخفاض في أعقاب صدور تقارير اقتصادية بريطانية أظهرت تراجع معدلات التضخم في المملكة المتحدة، بشكل غير متوقع إلى 1.7 بالمئة في العام المنتهي في أيلول الماضي، وهو أدنى معدل له منذ 3 سنوات ونصف.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أسواق ومال انخفاض الاسترليني أمام الدولار واليورو

تعبيرية

عربي ودولي طهران: ضرب مواقعنا النووية مستبعد وإن حصل يمكن تعويضه

تعبيرية

منوعات بريطانيا.. تزوجته في المستشفى وترمّلت بعد 48 ساعة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية عاجل هام بشأن القبول المباشر في بعض الجامعات والكليات الرسمية للعام الدراسي الجديد

اقتحامات المسجد الأقصى

فلسطين مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

خلال الجولة الميدانية

أخبار محلية محافظ البلقاء يؤكد أهمية توفير بيئة مرورية آمنة في السلط

مجسم الكرة الأرضية في لاس فيغاس

منوعات بعد لاس فيغاس.. دولة عربية تقرر بناء ثاني مجسم عملاق للكرة الأرضية

بورصة عمان

اقتصاد محلي مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على ارتفاع



 

الأكثر مشاهدة