انخفاض الدولار في الأسواق العالمية

الوكيل الإخباري- تراجع الدولار اليوم الجمعة مع تقييم الأسواق لتأثير خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فرض تعريفات جمركية انتقامية على الدول التي تتاجر مع الولايات المتحدة.

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