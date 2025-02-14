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انخفاض الدولار في الأسواق العالمية

ارشيفية
تعبيرية
الجمعة، 14-02-2025 10:04 ص

الوكيل الإخباري-   تراجع الدولار اليوم الجمعة مع تقييم الأسواق لتأثير خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فرض تعريفات جمركية انتقامية على الدول التي تتاجر مع الولايات المتحدة.

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وفي تمام الساعة 09:31 بتوقيت موسكو، انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، بنسبة 0.21% إلى 107.0850 نقطة.

ووقع ترامب أمرا يوجه من خلاله الممثل التجاري للولايات المتحدة، ووزير التجارة باقتراح تعريفات جمركية جديدة على أساس كل دولة على حدة.

كذلك أشار ترامب إلى أنه يهدف لمواجهة الحواجز التجارية غير الجمركية مثل ضرائب القيمة المضافة.

بدوره أفاد هوارد لوتنيك المرشح من قبل ترامب لرئاسة وزارة التجارة بأن جميع الدراسات ينبغي أن تكتمل بحلول مطلع أبريل المقبل، وأن ترامب قد يتخذ إجراء فورا بعد ذلك.

 
gnews

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