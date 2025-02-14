انخفاض الدولار في الأسواق العالمية

ووقع ترامب أمرا يوجه من خلاله الممثل التجاري للولايات المتحدة، ووزير التجارة باقتراح تعريفات جمركية جديدة على أساس كل دولة على حدة.
كذلك أشار ترامب إلى أنه يهدف لمواجهة الحواجز التجارية غير الجمركية مثل ضرائب القيمة المضافة.
بدوره أفاد هوارد لوتنيك المرشح من قبل ترامب لرئاسة وزارة التجارة بأن جميع الدراسات ينبغي أن تكتمل بحلول مطلع أبريل المقبل، وأن ترامب قد يتخذ إجراء فورا بعد ذلك.
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