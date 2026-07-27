انخفاض الدولار في الأسواق العالمية

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، بنسبة 0.25% إلى 101.23 نقطة في مستهل الأسبوع.
وتراجع الدولار بنسبة 0.2% أمام العملة اليابانية إلى 163.585 ينًا، في أكبر تراجع له منذ 10 يوليو 2026.
وارتفع اليورو بنسبة 0.2% إلى 1.1397 دولار، فيما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة مماثلة إلى 1.3353 دولار.
وكتب محللون من "ويستباك" في تقرير بحثي: "تلقت معنويات الأسواق دعمًا من تقارير تفيد بأن باكستان وإيران تدرسان إجراء محادثات سلام جديدة مع الولايات المتحدة، فضلًا عن استمرار تدفق صادرات النفط من الشرق الأوسط".
وأضافوا: "خلال مطلع هذا الأسبوع، أوقفت الولايات المتحدة ضرباتها على إيران، بينما استمرت التوترات في المنطقة في التصاعد".
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