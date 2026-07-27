الإثنين 2026-07-27 11:45 ص

انخفاض الدولار في الأسواق العالمية

انخفاض الدولار في الأسواق العالمية
انخفاض الدولار في الأسواق العالمية
 
الإثنين، 27-07-2026 10:43 ص
الوكيل الإخباري-   تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية، اليوم، بعدما أوقفت الولايات المتحدة حملتها الجوية في إيران مطلع هذا الأسبوع، ما أدى إلى انخفاض أسعار النفط وتعزيز ثقة المستثمرين حول العالم.اضافة اعلان


وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، بنسبة 0.25% إلى 101.23 نقطة في مستهل الأسبوع.

وتراجع الدولار بنسبة 0.2% أمام العملة اليابانية إلى 163.585 ينًا، في أكبر تراجع له منذ 10 يوليو 2026.

وارتفع اليورو بنسبة 0.2% إلى 1.1397 دولار، فيما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة مماثلة إلى 1.3353 دولار.

وكتب محللون من "ويستباك" في تقرير بحثي: "تلقت معنويات الأسواق دعمًا من تقارير تفيد بأن باكستان وإيران تدرسان إجراء محادثات سلام جديدة مع الولايات المتحدة، فضلًا عن استمرار تدفق صادرات النفط من الشرق الأوسط".

وأضافوا: "خلال مطلع هذا الأسبوع، أوقفت الولايات المتحدة ضرباتها على إيران، بينما استمرت التوترات في المنطقة في التصاعد".
 
 


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