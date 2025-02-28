انخفاض المؤشرات الأميركية بشكل كبير

وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي لأكثر من 120 نقطة، ليصل قبيل إغلاق التداولات، إلى 43220 نقط
كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 75 نقطة؛ ليصل إلى 5880 نقطة، أي بنسبة 1.25 في المئة.
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