الجمعة 2025-02-28 02:58 ص
 

انخفاض المؤشرات الأميركية بشكل كبير

ارشيفية
ارشيفية
الجمعة، 28-02-2025 02:24 ص

الوكيل الإخباري-   انخفضت، اليوم الخميس، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى بشكل كبير، فيما تحسن سعر النفط الخام (وست تكساس)؛ ليرتفع إلى 70.22 دولار للبرميل الواحد.

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وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي لأكثر من 120 نقطة، ليصل قبيل إغلاق التداولات، إلى 43220 نقطة.

 

وانخفض مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، لأكثر من 400 نقطة؛ ليتراجع إلى 18650 نقطة، أي بنسبة انخفاض بلغت 2.2 في المئة.


كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 75 نقطة؛ ليصل إلى 5880 نقطة، أي بنسبة 1.25 في المئة.

 
gnews

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