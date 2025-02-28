انخفاض المؤشرات الأميركية بشكل كبير

الوكيل الإخباري- انخفضت، اليوم الخميس، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى بشكل كبير، فيما تحسن سعر النفط الخام (وست تكساس)؛ ليرتفع إلى 70.22 دولار للبرميل الواحد.

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وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي لأكثر من 120 نقطة، ليصل قبيل إغلاق التداولات، إلى 43220 نقط ة.

وانخفض مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، لأكثر من 400 نقطة؛ ليتراجع إلى 18650 نقطة، أي بنسبة انخفاض بلغت 2.2 في المئة.