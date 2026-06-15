انخفاض حاد في أسعار النفط عالمياً مع بوادر تهدئة إقليمية

09:32 ص

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ آذار الاثنين، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن البلدين توصلا إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب واستئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. اضافة اعلان





وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3.58 دولار أو 4.10% إلى 83.75 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 00:04 بتوقيت غرينتش، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.01 دولار أو 4.72% إلى 80.87 دولاراً.

وهبط كلا العقدين بأكثر من 3% يوم الجمعة.



وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي تؤدي بلاده دور الوسيط، إن الولايات المتحدة وإيران ستوقعان مذكرة تفاهم في سويسرا يوم الجمعة.



وذكر ترامب الأحد أن مضيق هرمز سيكون مفتوحاً "بدون دفع أي رسوم"، وأن الحصار البحري الأميركي للموانئ الإيرانية سينتهي أيضاً.



وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء أن مسودة الاتفاق تنص على إعادة فتح مضيق هرمز خلال 30 يوماً وفق ترتيبات إيرانية.



وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق لدى "كيه.سي.إم تريد": "علاوة المخاطر الجيوسياسية التي انعكست في أسعار النفط الخام يجري تفكيكها بوتيرة قوية، مع ترقب المتداولين استئناف تدفقات النفط".



وتسبب إغلاق مضيق هرمز لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب الحرب في حرمان الأسواق العالمية من ملايين البراميل من إمدادات النفط والغاز. ويُعد المضيق ممراً استراتيجياً، إذ كان يمر عبره قبل الحرب نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.



ويراقب المستثمرون أيضاً وتيرة استئناف إنتاج النفط وصادراته من الدول المنتجة له في الشرق الأوسط بعد الأضرار الناجمة عن الحرب، وما إذا كان مزيد من السفن سيدخل المنطقة.



وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن اتفاقاً أوسع نطاقاً سيجري التفاوض عليه خلال فترة وقف إطلاق النار التي تمتد 60 يوماً.



وقالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، الأحد، إنها مستعدة لرفع العقوبات المفروضة على إيران مقابل خطوات تتخذها طهران بشأن برنامجها النووي.





