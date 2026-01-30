انخفاض حاد ومفاجئ في أسعار الذهب عالميا

انخفض سعر الذهب بنسبة 11 بالمئة ليصل إلى 4812.71 دولاراً للأونصة.
وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 9.1 بالمئة إلى 4980 دولاراً، متداولةً دون مستوى 5000 دولار، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي) .
