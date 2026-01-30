السبت 2026-01-31 12:23 ص

انخفاض حاد ومفاجئ في أسعار الذهب عالميا

الجمعة، 30-01-2026 10:17 م

الوكيل الإخباري-    استمر نزيف أسعار المعادن الثمينة، حيث هبطت أسعار الذهب بما يصل إلى 11 بالمئة اليوم الجمعة، لتتراجع إلى أقل من خمسة آلاف دولار للأونصة، ويتجه المعدن الأصفر نحو تسجيل أسوأ أداء يومي منذ 1983.

انخفض سعر الذهب بنسبة 11 بالمئة ليصل إلى 4812.71 دولاراً للأونصة.


وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 9.1 بالمئة إلى 4980 دولاراً، متداولةً دون مستوى 5000 دولار، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي) .

 
 


