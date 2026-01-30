انخفاض حاد ومفاجئ في أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- استمر نزيف أسعار المعادن الثمينة، حيث هبطت أسعار الذهب بما يصل إلى 11 بالمئة اليوم الجمعة، لتتراجع إلى أقل من خمسة آلاف دولار للأونصة، ويتجه المعدن الأصفر نحو تسجيل أسوأ أداء يومي منذ 1983.

انخفض سعر الذهب بنسبة 11 بالمئة ليصل إلى 4812.71 دولاراً للأونصة.