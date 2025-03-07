الجمعة 2025-03-07 12:23 م
 

انخفاض سعر "البيتكوين" رغم أمر ترامب التنفيذي

ل
أرشيفية
 
الجمعة، 07-03-2025 12:00 م

الوكيل الإخباري- انخفض سعر "البيتكوين" اليوم الجمعة، بعدما فشلت خطة ترامب لإنشاء احتياطي استراتيجي من "البيتكوين" في تلبية توقعات وطموحات الأسواق.

وبحلول الساعة 11:25 بتوقيت موسكو، تراجعت عملة "البيتكوين" بنسبة 1.70% إلى 88436.64 دولار، وفقا للتداولات.

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ويوم أمس الخميس وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا لإنشاء احتياطي استراتيجي لعملة "البيتكوين". ووفقا للوثيقة فإن المخزون الاحتياطي سيتم تمويله بالبيتكوين المملوك للحكومة الفيدرالية، والذي تمت مصادرته كجزء من إجراءات مصادرة الأصول الجنائية أو المدنية.


ولا يزال من غير الواضح كيف سيعمل هذا الاحتياطي أو كيف سيستفيد دافعو الضرائب منه، وأوضح ديفيد ساكس، الملياردير والمستشار الخاص "للبيتكوين" في البيت الأبيض أن الاحتياطي سيشمل عملات "البيتكوين" المملوكة بالفعل للحكومة الأمريكية والتي صادرتها من إجراءات إنفاذ القانون السابقة وهي الخطوة التي أكد أنها "لن تكلف دافعي الضرائب سنتا واحدا".


وتمتلك الولايات المتحدة حاليا أكثر من 198000 "بيتكوين" بقيمة حوالي 17 مليار دولار.

 

RT

 
 
gnews

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