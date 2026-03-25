انخفاض كبير على أسعار النفط عالميا

05:25 ص

الوكيل الإخباري- انخفض سعر خام برنت بنسبة 5,92% الأربعاء، بعدما أفادت تقارير إعلامية بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أرسل مقترحا لإيران لوقف الحرب.





وقرابة الساعة 00:30 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر برميل خام برنت 5,92% ليصل إلى 98,30 دولارا.



كما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط 5,01% ليصل إلى 87,72 دولارا.



وكانت الولايات المتحدة أرسلت لإيران مقترحا من 15 نقطة لإنهاء الحرب يتضمن فرض قيود صارمة على برنامجها النووي وإعادة فتح مضيق هرمز، وفق ما أفادت تقارير الثلاثاء.



ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولَين لم تكشف هويتهما، أن المقترح أرسل إلى إيران عبر باكستان التي عرضت القيام بدور الوسيط.



ويدعو المقترح إلى وضع حد لتخصيب اليورانيوم في إيران وتسليم المواد المخصبة التي تقول إسرائيل والولايات المتحدة إن يمكن تطويرها إلى قنبلة نووية، وفق ما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية.





