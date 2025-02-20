انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى

الوكيل الإخباري- انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، اليوم الخميس بشكل كبير، فيما استقر سعر النفط الخام (وست تكساس) عند 72.53 دولار للبرميل الواحد.

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وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي قبيل إغلاق التداولات اليوم، أكثر من 490 نقطة ليتراجع إلى 44130 نقطة أي نسبة انخفاض اكثر من 1 بالمئة.