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انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 20-02-2025 11:59 م

الوكيل الإخباري-    انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، اليوم الخميس بشكل كبير، فيما استقر سعر النفط الخام (وست تكساس) عند 72.53 دولار للبرميل الواحد.

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وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي قبيل إغلاق التداولات اليوم، أكثر من 490 نقطة ليتراجع إلى 44130 نقطة أي نسبة انخفاض اكثر من 1 بالمئة.


وانخفض ايضا مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة أكثر من 120 نقطة ليصل إلى 19935 نقطة وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 30 نقطة ليصل الى 6112 نقطة.

 
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