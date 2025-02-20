انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي قبيل إغلاق التداولات اليوم، أكثر من 490 نقطة ليتراجع إلى 44130 نقطة أي نسبة انخفاض اكثر من 1 بالمئة.
وانخفض ايضا مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة أكثر من 120 نقطة ليصل إلى 19935 نقطة وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 30 نقطة ليصل الى 6112 نقطة.
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